兩名非法越籍移工日前在彰化西濱公路省道旁，遭海巡署偵防分署臺中查緝隊循線逮捕，其中24歲阮姓男子見盤查時拔腿就跑，因他在南越特種兵受訓後，體力和反應比一般人敏捷，讓專案小組追緝時費了很大功夫。

台中查緝隊表示，接獲線報指出不少外籍失聯移工，藏匿台中、彰化沿海地區非法打工，從事隨車搬運貨物等苦力工，經多日跟監、埋伏發現疑非法移工活動模式後，3日在彰化縣西濱道路旁執行盤查。

台中查緝隊指出，專案小組向前攔查兩名越籍移工身分時，他們舉止表現坦然，在盤查身分時，阮姓移工突揮拳抵抗，拔腿狂奔，由於他曾在南越特種兵受過訓練，體力和反應比一般人敏捷，讓本專案小組逮捕過程相當吃力。

台中查緝隊呼籲，非法雇用外籍移工將以違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下，5年內再犯可處3年以下有期徒、拘役或併科120萬元以下罰緩，雇主切勿以身試法。

(中時 )