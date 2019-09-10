雲林縣議會六輕監督小組成立，議員黃文祥（前排右九）當選總召集人。（周麗蘭攝）

雲林縣議會10日成立「六輕監督專案小組」，25名議員加入，經過舌戰激辯，以票選決定總召集人黃文祥、副召集人蔡明水，未來每半年開一次會，若有緊急案件隨時召開。

「六輕監督小組」在第17、18屆縣議會都有成立，但鮮少開會，今年四月台化三廠發生氣爆，多位議員建議六輕工安與汙染問題不斷，有必要再成立六輕監督專案小組。

據了解，幾名議員擬自行成立監督小組，但縣議會認為若以「縣議會監督小組」之名，需周告所有議員知曉，因此公告成立。

登記參與的議員共25人，蔡明水、廖郁賢、顏旭懋、廖秋萍、廖萬、林建鴻、林深、許志豪、許留賓、蔡岳儒、黃文祥、黃美蘭、王鈺齊、蔡東富、黃美瑤、蘇于珊、顏忠義、鍾明馨、林岳璋、吳蕙蘭、賴淑娞、蔡孟真、翁水上、李明哲、游淑雲，10日舉行成立會議，黃文祥被推派擔任臨時主席。

會中決議先由各黨團推派一人擔任召集人，民意黨團由蔡明水、民進黨許志豪、國民黨顏忠義、誠信黨團林岳璋出任。

但總召集人的產生辦法，蔡明水建議從4名黨團召集人產生，但更多名議員認為應採票選，人人有機會。

經過一番舌戰，決議以兩輪票選制產生總召集人及副總召集人，議會人員當場製作選票，議員親自簽名領票，開票也以公開唱票方式進行。總召集人黃文祥以17票最高票出任。

黃文祥表示，六輕監督小組的工作是義務性質，每一人都是義工，監督議題未來會事先提出，期盼集思廣益，歡迎提供工安監督的訊息，但每一名議員都有民意支持，盼不要涉及人身攻擊。

他說，台塑六輕在麥寮設廠，稅收上繳中央，地方稅收很少，財政收支畫分法有必要修正；王永慶在世時曾承諾增加在地子弟的就業機會，到目前還有待加強。

(中時 )