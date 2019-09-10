雙雙溺斃的小情侶落水前還在堤防上比愛心手勢。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

見男友爬下堤防，洪女也跟著爬下堤防。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市9日晚間有民眾通報蘭潭水面上有一具女性浮屍，堤防旁還遺留一輛機車，死者被打撈上岸時，現場未留遺書，身上沒有證件，警方根據車牌找一名到黃姓男子的父親，並調閱監視器畫面，發現22歲黃男9日清晨4點多和17歲洪姓女友原本在岸上聊天，兩人還比愛心手勢，感情似乎很甜蜜，沒多久黃男突然轉身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女見狀也跟著爬下，之後監視器再也沒有兩人的鏡頭，直到屍體一前一後浮出水面，外界才知道兩人溺斃，案情頗為離奇。

警方調閱案發地點的監視器畫面，發現黃男9日凌晨騎機車載洪姓女友到蘭潭水庫的堤防，當天凌晨4點左右，2人坐在水庫的堤防上聊天、抽菸，一度還比出合體愛心手勢，看起來愛意滿滿，之後洪女躺下看天空，黃男卻突然轉身，身體朝向路面，慢慢地爬下堤防，洪女見狀想了一下也跟著爬下堤防，沒想到兩人下去後就再也沒上來過。

事後警方派員爬下堤防，發現堤防高度約2公尺，但堤防離岸邊仍有1公尺的距離，並在岸邊找到啤酒瓶及便利商店的塑膠袋，推測2人爬下堤防後，可能還沒落水，但不知何故最後卻一同溺斃？不排除是酒後失足釀成悲劇，而家屬哀慟認屍後，認為是單純意外，檢方初步相驗後，確認兩人都是生前落水，無他殺嫌疑。

(中時 )