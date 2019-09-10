日本環境大臣原田義昭今天談到福島第一核電廠核廢水如何處理時說，「除了直接排放（入海）稀釋外，別無他法」。由於地方民眾反對排放入海，南韓也表示憂慮，原田說法恐惹議。

日本共同社報導，有關東京電力公司福島第一核電廠經過處理過的核廢水持續增加，原田今天在記者會上說，雖然這不是他業管範圍內，但除了直接排放稀釋外，別無他法。

南韓政府過去憂慮日本有無將核廢水排放入海的計畫，日本政府當時表示，仍未決定如何處理，身為現任閣員的原田的發言，很可能引發議論。

原田今天是在明天內閣改組前，回顧自己上任約一年的工作回答感想。他曾到福島第一核電廠的核廢水儲存槽視察，也提到原子力規制委員會支持將核廢水排入大海。

東京電力公司表示，目前所有核廢水儲存槽，預料2022年夏天左右就會全滿。

日本放送協會（NHK）報導，福島第一核電廠經過處理過的核廢水，仍然含有很難去除的氚等輻射物質，目前每天都會增加約170噸核廢水。

原田提到「排放」稀釋，記者為確認追問，是否指把核廢水排放進入大海稀釋，原田回答說：「我的印象是只有這個辦法。」不過，他也說，這是非常重要的話題，不該這麼輕率發言，首先必須依據安全規範及科學基準來好好說明。

原田說，包括避免外界產生疑慮等，最重要的是對國內外盡最大誠意說明，由政府整體接下來進行慎重討論。

日本時事通信社報導，原田在說完自己的看法後不忘補充，未來要由政府整體進行慎重討論，他只是希望能聽聽他的個人意見。

對於真的把核廢水排入大海，可能造成外界疑慮與對漁業的影響，原田說，國家盡一切的努力是非常重要的。

日本讀賣新聞報導，地方民眾反對核廢水排入大海，原田的發言可能帶來很大影響。

在日本政府日前舉行的專家學者委員會上，都以排入大海作為主軸進行討論，但因為地方等反對而無進展。在上個月舉行委員會時，經濟產業省提出長期儲存核廢水的新方案。

(中央社)