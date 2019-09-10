大陸交通運輸部、國家稅務總局聯合發布《網路平台道路貨物運輸經營管理暫行辦法》，把過去的媒介託運人與運輸業者的網路平台的正式名稱，由「無車承運」更名為「網路平台道路貨物運輸經營」，並對其定義和法律地位進行了明確界定，確定了網路貨運經營條件，放寬市場准入限制，鼓勵發展新業態。

這項新法將於2020年1月1日起施行，有效期2年。《辦法》對網路貨運經營者有關承運車輛及駕駛員資質審核、貨物裝載及運輸過程管控、資訊記錄保存及運單資料傳輸、稅收繳納、網路和資訊安全，貨車司機及貨主權益保護、投訴舉報，服務品質及評價管理等作了系統規定，合理界定了平台責任，規範平台經營行為。

所謂網路平台道路貨物運輸經營，是指由網路平台整合運輸資源資訊，為託運人匹配合適的運輸公司承運貨物。託運人與平台業者達成運輸合約、支付運費，平台業者提供運輸服務；在此同時，平台業者就貨物與實際承運人達成運輸合約，向實際承運人支付運費，由承運人提供道路運輸服務。

透過平台媒介，託運人直接向實際承運人交付貨物，承運人運送並把貨物交付收貨人。這項新規定的核心是利用互聯網提升傳統的道路貨運行業效率，增加業者收入，降低經營負擔。

(旺報 )