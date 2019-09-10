台大校長風波不斷，雖然管中閔三番兩次被「卡」才就任台大校長，但身為原台大校長候選人之一的電機系教授吳瑞北，仍認為遴選過程有瑕疵，提行政訴訟欲撤銷管的校長聘書。台北高等行政法院今(10)日首度開庭，吳瑞北認為，教育部作法明顯破壞法治國家的基本根基，強調「依法行政是公務員最起碼操守，誠信又是民主價值能夠運行不墜的根基」。

歷經「卡管」風波後，前教育部長葉俊榮，去年12月24日公開宣示將「勉予同意」聘任管中閔為台大校長後，隔天就發文台大，並獲回覆管中較將在今年1月8日就任交接。

當時吳瑞北緊急向北高行聲請定暫時狀態假處分及停止執行，要求教育部不得在台大未經重選程序前，逕自發聘書給管中閔當校長，合議庭認為聲請無理由，裁定駁回。吳不服，提抗告遭駁回確定。

惟當時吳瑞北還另提起課予義務訴訟，請求台大及教育部重啟遴選校長，合議庭定庭期後，吳在開庭前一天，即今年1月15日具狀撤回起訴。但吳卻針對教育部去年12月25日、28日發給台大的公函，及教育部今年1月8日發給管中閔的校長聘書提起訴願。訴願被駁回後，吳再提行政訴訟要撤銷教育部的原處分。

北高行今(10)日上午為此訴訟首度開庭，法官林淑婷要吳瑞北的律師提出遴選相關辦法，並說明為何教育部的函文屬行政處分，還有哪一條遴選規定要主動揭露兼職及現職，主張原處分違法，究竟是違反什麼原理原則。

教育部委任律師表示，去年12月25日函屬行政處分無疑，對方主張瑕疵未達明顯重大而致遴選無效，但補正已無期待可能性，考量公益作成聘任處分，合乎比例原則。

但吳瑞北委任律師洪偉勝指出，去年5月4日、9月17日，教育部兩度明確表示遴選過程有瑕疵，必須重啟遴選，事後卻逕自同意管中閔就任校長，主張這部分教育部沒直接作成同意的裁量權。

原告吳瑞北則說，依法行政是公務員最起碼操守，誠信又是民主價值能夠運行不墜的根基。教育部作法明顯破壞法治國家的基本根基，台大遴選委員會完全沒有重啟遴選，卻就地合法，如此政府威信何存。但吳的說法，法官聽聞後，要他拿出證據佐證，如果沒有依據，只是片面陳述。庭末，法官諭知改期10月29日上午9點半再開庭。

(中時 )