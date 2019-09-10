國民黨總統提名人韓國瑜9月8日造勢成功，卻發生前總統馬英九致詞遭噓，引發馬系人士不滿，連日嗆韓。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千今天對韓粉發出六大任務，「政壇中，錦上添花者多，雪中送炭者少，本就是常態。人情冷暖，放在心裡就好，不必宣洩情緒」，呼籲韓粉「幫韓國瑜市長多交朋友，少結仇人。」

孫大千在臉書貼他與韓國瑜、另位韓北辦副執行長許淑華合照並發文，再次感謝所有的庶民夥伴，才是真正的英雄。這是「庶民」也可以成為「太陽」的時代！每一位支持韓國瑜的庶民夥伴，都是一顆令人驕傲的小太陽，匯集眾人的光亮，才能成就了這次光芒萬丈的草根運動。

孫大千指出，為了能夠在2020年改變台灣的命運，懇請每一位庶民韓粉，在接下來的一百多個日子裡，完成下面幾項任務：

第一，對於不同的意見和批評，可以全力辯護，但是不要謾罵。

第二，政壇中，錦上添花者多，雪中送炭者少，本就是常態。人情冷暖，放在心裡就好，不必宣洩情緒。要幫韓國瑜多交朋友，少結仇人。

第三，韓國瑜陣營最大的對手就是自己，唯有不斷的超越自己，提升自己，強化自己，才能贏得勝利。所以，不管外在的參選人數如何變化，懇請大家堅定步伐，勇敢向前。

第四，韓國瑜陣營資源有限，請善用各位手機通訊軟體中的群組，每日將韓國瑜的政見政績和活動訊息廣泛的傳遞出去。

第五，接下來，全國各地的大小造勢活動將會全面啟動，邀請各位庶民夥伴共襄盛舉。每一位韓粉都是韓國瑜選戰過程中不可或缺的重要推手。

第六，未來可以預見到鋪天蓋地的黑韓攻擊，懇請大家相信韓國瑜，力挺韓國瑜。堅持做到「你愈黑，我愈挺」。

(中時 )