路透報導，一些華爾街分析師當地時間9日表示，現有用戶的升級需求，可能為蘋果的最新款iPhone帶來高達2億部的銷量，其中大部分需求將來自大陸，儘管大陸與美國正在進行貿易戰。

外界普遍預期蘋果將於週二推出三種新款iPhone，配備升級後的處理器和新的相機功能，並提供視頻流媒體服務，挑戰Netflix和迪士尼(Walt Disney)的同類服務。

Wedbush的分析師表示，升級週期可能在未來12個月內轉化為大約1.8億部iPhone銷量，大陸大約有6,000-7,000萬消費者到了該升級的時候。蘋果上一次在大陸推出新品時遇到了困難。

一些分析師表示，蘋果目前在全球擁有大約9億部活躍iPhone，而且自iPhone X自2017年推出以來銷售疲軟，以及相對嚴格的定價控制，可能會刺激先前一直拒不換機的用戶的升級需求。

「這些舊手機有可能會升級換代，我們仍把2020財年看作是iPhone『以舊換新』週期，而2021年應是5G手機週期，」美銀分析師表示。

他們估計，有2億部iPhone 6和更老的機型準備升級換代。

沒有券商預計蘋果在10月開始的2020會計年度會推出5G iPhone手機，相比之下，三星電子和大陸的一家最近都推出了各自的5G手機。

分析師和其他業內觀察人士預計蘋果將推出三款智能手機：5.8英吋的iPhone 11 Pro、6.5英吋的iPhone 11 Pro Max以及6.1英吋的11R低價機。

基本款的定價料為749美元，iPhone 11 Pro定價料為999美元，iPhone Pro Max的價格則料為1,099美元，大致持平於去年，蘋果選擇自己消化這些產品的潛在關稅，以換取提升銷量。

美國政府自9月1日起對智能手錶及無線耳機等陸生產的商品課徵15％的關稅，對iPhone等智能手機的關稅則將自12月15日起生效。

蘋果今年在大陸的銷量增加，主要受到在線零售商提供iPhone折扣所帶動。

「當蘋果調降iPhone XR在中國的售價時，需求出現相當大的彈性，我們預期蘋果可能會調降部分機型的價格，」美國銀行分析師稱。

(中時 )