中華男足在台北田徑場進行世足資格賽，中華女足也來力挺！5日對約旦之戰，「足球甜心」張愫心與國腳丁旗、潘彥昕到場客串球衣贊助商的小店長，今晚對尼泊爾還會有另外兩位神秘嘉賓，跟球迷一起替男足加油！
張愫心、丁旗和潘彥昕首戰穿著代表隊的白色球衣，到贊助商ANGO攤位客串小店長，贈送球迷紀念原子筆，還有藍光手指燈給現場消費的觀眾。3人也很受歡迎，與不少球迷合影留念。
中華足協希望給球迷更棒的觀賽體驗，對約旦之戰消費區規畫得相當熱鬧，現場除了販賣球衣，還有「捨我其誰、更待何時」的英文版應援T恤，也製作了多款加油毛巾。吃吃喝喝方面，首戰甚至有3個攤位販賣啤酒，台啤還有工作人員直接到看台當起「啤酒推銷員」。
足協副祕書長焦佳弘表示，5日對約旦的主場早已敲定，廠商規畫較早，10日對尼泊爾算是臨時加場，部分攤位來不及參與，但要給觀眾美好觀賽體驗的目標不變。至於首戰讓觀眾詬病因入口不足、安檢卡住來不及進場的問題，足協上周五也開了檢討會，提出17項改善措施，承諾今天一定讓觀眾以最快速度入場，把喉嚨與力量送給場上奮戰的球員。
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(中時電子報)
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