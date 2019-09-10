北市教育局自2016年起，每年編列6千萬補助學校午餐使用有機食材，今年新學期由北農建置有機蔬菜供應平台。（吳堂靖攝）

「愛就是把菜吃光光！」北市教育局自2016年起，每年編列6千萬補助學校午餐使用有機食材，今年新學期由北農建置有機蔬菜供應平台，提供國中小每周1次機蔬菜，市長柯文哲10日前往健康國小視察，除了幫忙打菜，也與學童共進午餐，氣氛溫馨。

開學第二周，台北市長柯文哲與產業局副局長王三中、市場處長陳庭輝、北農董事長黃向羣、北農總經理翁震炘等人，前往健康國小視察學校有機蔬菜的進貨、清洗、烹煮等，現場展示供應的六種有機蔬菜，包含青松菜、小白菜、黑葉白菜、小松菜、青江菜、荷葉白菜等。

柯文哲一行人也與學童共進午餐，開始用餐前，學童們大喊「愛就是把菜吃光光！」柯文哲興致一來，不停詢問學童「你的餐盤都誰洗？要自己洗呀！」過程中有學童因情緒低落哭不停，北農董事長黃向羣見狀，趕忙轉過身安慰，成為活動意外插曲。

健康國小校長陳素蘭說，每餐餐費固定為55元，蔬菜一旦漲價就會影響供應量，現在有北農有機蔬菜供應平台，確保供貨穩定與食材品質，學生們都吃得很開心。

北市教育局表示，有機蔬菜原由各校自行採購、招標找團膳廠商，108學年度由教育局統一透過北農線上蔬菜訂單系統，統整各校需求供應有機蔬菜，由北農與8縣市、130家小農合作提供，創造農友與學童健康雙贏。

(中時 )