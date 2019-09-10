台北市長柯文哲11日將赴議會進行施政報告，藍綠議員磨刀霍霍，紛紛質疑身兼台灣民眾黨揆的柯P，對黨務與市政分際說清楚、講明白，不能領公帑去做私人政治活動，此外，市政議題也將聚焦在大巨蛋未來發展。

明天是柯文哲成立民眾黨後，首度到議會進行施政報告，國民黨北市議會黨團書記長應曉薇表示，盼柯文哲明確表態選不選總統，因為這事關未來監督市政方向，柯公器私用問題愈來愈糟糕，市府很多事務官、政務官被暗示去選立委，她批評柯要搞清楚，不能公器私用到如此地步，絕不允許領公帑去做私人政治活動。

應曉薇批評，每次有議員對柯提出質疑，柯一定會講沒有決定，只是外面在流傳，柯P常有太多似是而非的回答，但身為市長不能完全靠著一份小聰明做事。

北市議會民進黨團總召張茂楠也指出，柯成立民眾黨後，卻沒有一個黨部或人員上班的地方，讓人疑惑柯利用什麼時間做黨揆、何時又是市長？將要求柯把黨務與市政分際講清楚，給大家一個交待。

至於市政議題，藍綠都將關注在大巨蛋、台北表演藝術中心、北部流行音樂中心及C1D1雙子星。

應曉薇說，柯聲稱不選總統，又全台趴趴走，若不選了，要不要駐守台北，是否能把百業蕭條問題趕快解決，她強調，尤其是大巨蛋問題，沒有人當市長第5年了，還讓大巨蛋爭議搖擺不定。

張茂楠也抨擊，柯P的態度總是千錯萬錯都是別人的錯，柯把雙子星開發案卡關責任推給中央，卻不檢討市府在資格標時沒審查清楚。

(中時 )