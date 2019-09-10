巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）表示，中國國家主席習近平將於11月訪問巴西，目前全球貿易形勢緊張之際，兩國致力於加強彼此間的政治和經濟關係。
莫朗在巴西－中國企業家委員會主辦的會議上表示，習近平將在11月出席金磚國家峰會期間訪問巴西。他稱，巴西將中國視為關鍵的地區性合作夥伴，兩國2018年貿易額達到1,000億美元。爆發非洲豬瘟疫情後，中國增加從巴西的肉類進口，2019年的貿易額應該保持在這一水平。
他補充，10年來中國一直是巴西主要的貿易夥伴，中國有意向、有資金，也有經驗，能夠在巴西進行更大規模、更多元化的投資。巴西政府將繼續開放商業管道，向民間資本提供礦業、石油和物流投資項目。
莫朗又稱，目前正處在手術後恢復期的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），可能會於10月訪問中國。
金磚國家峰會將於11月13至14日在巴西首都巴西利亞召開。
(工商 )
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