豐原警分局長黃永志指出，透過一個平台與社會連結，讓善心人士的愛心與關懷能送給獨居老人。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節將屆，台中市豐原警分局為表達對長者敬意，10日舉辦「中秋佳節‧溫馨送暖」關懷長者活動，邀請轄內低收入戶及中低收入戶獨老一起過佳節；分局長黃永志特地安排同仁及志工和長者一起唱唱跳跳，現場洋溢著一片歡樂氛圍。

對老人家而言，陪伴就是最好的禮物！黃永志表示，在中秋佳節前夕，特別邀請轄內善心人士慷慨解囊，為豐原、潭子、大雅、神岡區長者們，提供一個歡度佳節的溫馨園地。

黃永志特地安排警察同仁及志工朋友們，和長者一同唱唱跳跳；保安大隊警員薛詠展吹奏薩克斯風，並邀請長者一同引吭高歌，勾起他們對音樂的懷思幽情。現場也進行交通安全宣導，並致贈長者一人一個反光手環，希望他們在清晨或傍晚散步時多加利用，避免發生交通意外及確保安全。

對於無法參加活動的獨居長者，各派出所主管及勤區員警仍主動探望並送愛心物資，讓他們也能感受到社會滿滿的愛。黃永志指出，透過一個平台與社會連結，讓善心人士的愛心與關懷能送給獨居老人，也展現警察鐵漢柔情的一面，讓人與人之間更信賴、社會更和諧、更快樂。

(中時 )