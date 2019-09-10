總統蔡英文近期因博士論文爭議，屢登上媒體版面，日前遭台大榮譽教授賀德芬踢爆英國博士學位論文造假，總統府也正式對賀德芬提告。對此當年在英國倫敦政經學院求學時，曾與蔡英文住同一寢室的前陸委會主委賴幸媛受訪表示，「蔡的LSE博士學位是真的！」

賴幸媛受國內媒體《信傳媒》訪問時表示，她以及以前的國安團隊，都對蔡總統這幾年的施政與治國能力高度不滿意，也非常失望，但是但是蔡的LSE博士學位是真的，事實就是事實！

賴幸媛表示，在英國，博士生只負責把論文交給學校，「放不放在圖書館是校方的事」，與學生無關。有些學校會將學生的博士論文放在圖書館，有些學校不會放在圖書館，每個大學做法不一樣。

賴幸媛透漏，不到3年就可以通過LSE博士學位論文口試是相當不容易的，當年她的朋友圈（包括外國朋友們）都認為蔡英文很厲害；賴幸媛表示，蔡英文當年沒有理由說謊，「這是邏輯問題，她當時才二十幾歲，那麼快就拿到博士學位，如果論文沒過，她一定會繼續在英國把博士論文做到完成才離開，因為當時年輕未涉世的她，就是想拿到學位回台灣教書啊！」

賴幸媛說，蔡英文所出示的學校信件就代表她有取得博士學位，英國大學的體制就是這麼簡單，各學校都有其專屬的作業系統，「況且，她若沒有博士學位，也不可能1980年代，在台灣東吳和政大拿到副教授教職。」

(中時電子報)