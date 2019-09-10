新竹地檢署檢察長王文德表示，上市櫃公司身為企業的領導者，動見觀瞻，應建立誠信及倫理機制，以為企業的標竿。（陳育賢攝）

新竹市副市長沈慧虹表示，為未來科技人才打造企業誠信治理環境是市府重要政策之1。（陳育賢攝）

為倡導企業責任，凝聚誠信經營共識，新竹市政府10日與新竹地檢署、保二總隊及科學園區公會辦理「竹科廉能誠信」座談會，並邀請台積電法務長方淑華發表專題演講，透過雙向溝通交流，激盪多元意見，落實社會大眾對於廉能政府更殷切的期待。

副市長沈慧虹表示，新竹市除積極打造兒童城市及幸福城市外，更努力讓市民擁有優質生活，而新竹市除擁有5所大學組成的優質人才庫，還有工研院與國家級的研究機構，加上市府現正與科技部、竹科管局積極推動竹科X計畫，可吸引更多企業投資新竹市。因此，為未來科技人才打造企業誠信治理環境也成為市府重要政策之1。

新竹地檢署檢察長王文德表示，鑑於高科技人才頻被競業挖角，衍生相關法律爭議的案件不斷發生，希望藉由實務的交流與結合，得以強化廠商業者自主式企業誠信內化風險監督機制，建構企業內部公私協力的反貪機制，提升國家整體競爭力。

他說，法務部長蔡清祥之前也曾指出，2018年8月聯合國反貪腐公約國際審查會議中，專家提出47點結論意見，此名為「台灣的反貪腐改革」的意見，正是台灣近幾年在預防及打擊貪腐面向的全面檢視，其中提到包含加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與、推動政府機構廉潔評估等，都是需要再進一步努力的課題。

由此觀之，上市櫃公司身為企業的領導者，動見觀瞻，應建立誠信及倫理機制，以為企業的標竿。

此次座談會由王文德及新竹市政府政風處長廖錦旌共同主持，包括警政署保安警察第二總隊總隊長劉章遠、台灣科學園區公會智慧財產權暨法務委員會召集人謝福源、台灣科學園區公會處長李煜梓、竹檢主任檢察官鄒茂瑜、中華大學行政管理學系助理教授胡至沛及群匯商務法律事務所律師郭維翰都參與座談。

(中時 )