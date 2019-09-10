法西颱風9日重創東日本，千葉縣10日仍有大範圍地區停水、停電，導致印西市1名住院男患者死亡。由於倒塌的電線桿、送電鷹架等搶修費時，29萬戶還不知何時才能恢復供電。這

千葉的西佐倉印西醫院1名62歲住院患者2016年因腦中風住院，9日凌晨突然呼吸不順，院方緊急抽痰後仍不治死亡。

千葉縣醫療整備課指出，該醫院沒有自家發電設施，患者呼吸困難是否與停電有關仍有待調查。

君津市的鈴木醫院因停電無法照顧99名住院患者，已緊急將患者送往其他醫院。

千葉縣警方指出，受到停電影響，千葉縣至10日上午5時至少有339個十字路口的紅綠燈不亮。目前已在交通量大且事故危險性高的地方設置發電機，或派警員前往指揮交通。

東金市公所免費發放飲水和生活用水，使周邊道路擠滿了領水的人潮。有居民表示，大熱天晚上沒有冷氣又沒電風扇真是難以入眠，流了一身汗還沒水洗澡更是痛苦！

千葉縣許多超市、餐廳、便利商店因停水、停電而暫停營業，偶而1家7-11超商開門，停車場和店內都擠滿人，麵包、泡麵、飲料等貨架上的商品被搶購一空。

千葉縣126國道上的7-11超商擠滿購物人潮。

有居民表示，這種情景好像311東日本大震災時才看過。

日本經濟產業大臣世耕弘成表示，千葉縣目前仍有60萬戶以上停電，10日應有33萬戶可恢復供電，剩餘的29萬戶因搶修送電線還須花點時間，無法確定何時能恢復供電。

千葉縣10日的氣溫高到36度，沒水沒電的生活恐導致中暑等。世耕表示，已派電源車、給水車到各地醫院、避難所等，民眾可以收聽防災無線廣播或藉由網路確認相關資訊，有必要時可以到有冷氣的避難所休息。

(中時電子報)