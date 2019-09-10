國內腸病毒持績增溫，上周國內門急診共計1萬9254人次，較前一周上升4％，卻是近5年同期新高，疫情處在流行高峰期，另有2例腸病毒71型重症的新增個案，上周全國已有118個班級停課、其中幼兒111班最多。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名重症個案為中部8個月女嬰、中部4歲男童，發病日分別為8月19日、8月24日，其中女嬰陸續有發燒、流鼻水類似感冒症狀，2天後出現紅疹、右手無力、口腔潰瘍等腸病毒症狀，住院11天出院。

另外4歲男童是發燒、口腔潰瘍及腹痛、嘔吐，隔天開始食慾不佳及肌抽躍等重症前兆，隨後心跳加快、研判是心肌炎，目前正在住院中。

這2名個案經過檢驗確認為腸病毒71型併發重症，其家人或同學有感染過腸病毒。今年以來，國內已經累計36例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型27例最多。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前台中以南的腸病毒疫情明顯增加，原因不明有可能與溫、溼度的環境有關，上周國內因腸病毒而停課的班級有118班，其中幼兒111班、國小3班、托育4班。

疾管署疫報指出，上周（9月1日至9月7日）國內腸病毒門急診就診共計1萬9254人次，較前一周略升4％，上升幅度雖然低於前2周，但是疫情連4周爬升仍在流行高峰期，而且高於近5年同期。

目前為腸病毒流行高峰期間，林詠青籲請家長留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以防範腸病毒因幼童交叉感染而造成疫情流行。

(中時 )