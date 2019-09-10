參山國家風景區管理處外的裝置藝術，融入貓頭鷹、參山寶寶意象，打造小鎮新亮點。(林欣儀攝)

推廣國內旅遊，交通部觀光局今年以「小鎮漫遊」為主軸，針對全台40個小鎮開發亮點、吸引遊客，而坐落於霧峰區的參山國家風景區管理處為提振在地特色，以小鎮概念、在區內設置融入貓頭鷹及參山寶寶意象的裝置藝術，吸引不少年輕人拍照打卡。

設置在參山國家風景區管理處行政辦公區外的裝置藝術，以許願樹為主軸、點綴著色彩亮麗的貓頭鷹，結合鄰近貓頭鷹意象的公車候車亭與人行高架橋，結合生活美學、自然生態保育概念，參山管理處副處長曹忠猷說，正在整建中的辦公區待完工後，也將以彩繪形式融入此意象，發展小鎮在地美學。

推動小鎮亮點，參山管理處指出，近幾年針對苗栗南庄改造已頗有成果，以今年6月間舉辦的繡球花節為例，透過花卉裝置藝術、五感體驗等方式，再現南庄亮點，現在更希望擴展此概念，讓台灣處處是小鎮。

曹忠猷強調，除行政辦公區外的裝置藝術，管理處也與亞洲大學合作，將一旁的ATM進行大改造，融入文宣展示、旅遊資訊等服務，未來希望結合區公所前的3D立體地景彩繪、貓頭鷹迷你教堂及林家花園宮保第、光復新村等，搶攻擴大秋冬旅遊獎勵大餅。

(中時 )