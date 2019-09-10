反逃犯條例示威持續近三個月仍未平息。 8月中旬曾以一個香港市民，在香港各大報刊登廣告「黃台之瓜，何堪再摘」的香港首富李嘉誠9日再次對反逃犯條例示威發聲，稱香港正面對二次世界大戰之外的最大衝擊，呼籲年青人能夠體諒大局，執政者能對社會未來的主人翁網開一面，願香港能度過難關。

香港首富李嘉誠9日再次對反逃犯條例示威發聲，呼籲年青人能夠體諒大局，執政者能對社會未來的主人翁網開一面。

據香港《星島日報》10日報導，李嘉誠前日到慈山寺出席為香港祈福活動，其發言片段9日在網上曝光，其中李嘉誠向在場人士表示，除了二次世界大戰，今次是香港面對的最大衝擊，「如果現在這樣繼續下去，是非常不好的，我都擔心的。」

李嘉誠表示，希望香港人能夠渡過這難關，並希望年輕人能夠體諒大局，而執政者的，亦都能夠對未來主人翁都能網開一面。他說，雖然法律和人情有衝突，「但在政治問題都要兩方面，大家能夠為對方想一想，就好多大事可以化為小事」。

香港《南華早報》報導稱，仍不清楚李嘉誠的發言，是否與示威群眾「呼籲政府特赦示威期間遭逮捕的年輕人」的要求一致。對此，慈山寺發言人指，李嘉誠與超過一千名信眾為香港祈福時，表示對於近日社會暴力升級，對法治造成衝擊，不能接受，他感到非常擔心，認為社會共存，要推己及人，很希望大家能渡過難關，各方體諒大局，為香港着想。

據《星島日報》報導，香港行政長官林鄭月娥對此表示，不評論個別人士發言，但法治是香港核心價值，違反法治不應受政府支持。

李嘉誠曾在8月中登報籲停止暴力，其中一款寫上「黃台之瓜，何堪再摘」的字句。另一款的廣告中間寫上反「暴力」，上邊寫上「最好的因，可成最壞的果」，旁邊寫上「愛中國、愛香港、愛自己；愛自由、愛包容、愛法治」；下邊則寫上「以愛之義，止息怒憤」；下款為「一個香港市民李嘉誠」，一度引發各界關注。外界認為，李的廣告用詞模糊，暗示他不願在北京、港府以及示威群眾之間選邊站。

(中時電子報)