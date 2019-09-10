為推動地方創生，台中市長盧秀燕9日在駐荷代表陳欣新等人陪同下前往參觀阿梅爾歐斯特世界(Almere Oosterwold)實驗社區；這座由荷蘭建築團隊MVRDV及阿梅爾市政府攜手打造的自由之地(Freeland)住宅區，強調保留鄉村特色及鼓勵居民參與。盧秀燕表示，荷蘭創新精神值得台中學習，也可作為台中市推動地方創生政策參考。

市府指出，行政院將今年定為「台灣地方創生元年」，推動地方創生，協助地方發掘特色文化與特色資源，吸引產業進駐及人口回流，並而促進城鄉及區域均衡發展；在行政院核定的地方創生國家戰略計畫中，將台中新社、石岡、大安、后里、外埔及和平等6區列為優先推動地區。

盧秀燕為配合中央地方創生政策，此次出訪荷蘭特別安排參觀「阿梅爾歐斯特世界實驗社區」，這塊自由之地(Freeland)為當前的城市規畫中，引進一個全新的模式，完全以用戶為導向且幾乎沒有設限，鼓勵地方居民親手創造居住環境，可作為台中市地方創生政策參考。

盧秀燕表示，這是個大膽創新的計畫，荷蘭是一個自由、開放的國家，有許多創新思考，社區設立完全反都市計劃，沒有設立規範，民眾購置土地後，除一定面積作為農作物使用；其他包括路燈、道路、飲水設施等皆由民眾自行設計興建，對荷蘭而言，也是大規模新實驗計畫。

都發局長黃文彬說，參訪阿梅爾歐斯特世界實驗社區是一個學習，這也是個城市主義的概念，由民眾設計符合個人需求的房子，而台中市三分之二都是高山，如何在有限土地中實踐，非常具有挑戰性。

建設局長陳大田說，這是個建設與社會共享的觀念，存在共融與衝突，不但路要自己開，管線自己接，在台灣這是都由政府出面處理，荷蘭經驗值得市府參考。

盧秀燕強調，目前1萬5000戶社區計畫完成約300戶，會不會成功，荷蘭仍在摸索中，但荷蘭創新精神值得台中學習。

(中時 )