高雄大社王姓婦人7月13日與鄭姓女兒買菜時，遭女兒韓姓男友持刀刺死，檢警查出鄭女涉嫌教唆男友殺母，全案經橋頭地檢署偵查終結，檢方認定鄭女涉嫌教唆韓姓男友殺害母親，10日依涉犯教唆殺害直系血親尊親屬罪嫌、殺人罪嫌分別起訴鄭女、韓男，並請法官從重量刑。

檢方起訴書指出，鄭女及韓男前年透過網路結識，於去年開始交往，由於鄭女父母管教甚嚴，不允許鄭女交男友，兩人因無法常見面，導致鄭女心生怨恨，和男友用LINER對話時，甚至以「乾爸」、「乾媽」稱呼閻羅王或神明，討論希望「乾爸」、「乾媽」附身父母親身上，讓他們死亡等方式。

起訴書表示，鄭女說，「我很希望明天醒來我爸媽就死了」，但由於發現「乾爸」、「乾媽」的行動一直沒有成功，於是失去耐性，與韓姓男友對話中，萌生實際動手殺人的念頭，由於韓男相當聽從鄭女要求，7月12日韓即購買水果刀，並向鄭女說，「老婆我只能光芒（明）正大殺人了」，表示已買好武器等語。

鄭女要韓男先回去不要行動，但由於韓殺意不堅，一度表示，「老婆，閻羅王說你怎麼不直接離家出走比較快，不要理妳爸爸媽媽就好」，卻引起韓女憤怒，說「老公明天一定要讓爸媽死不然我們就分手」，韓因此再度堅定殺人犯意。

鄭女與韓男策畫如何殺害王姓婦人後，13日王婦帶女兒到市場買完菜，8時15分到停車場牽車之際，韓男即依計畫衝到王婦面前，持水果刀砍殺王，王婦當場倒地不起，經送往義大醫院急救，仍於同日9時12分不治死亡，另兇嫌尚未對鄭父行兇，鄭父逃過一劫。

橋檢表示，審酌被告2人僅因一時感情問題，不思循正道溝通化解，反憤而行兇，為此逆倫犯行，惡性非輕等情，請求法官從重量刑，以維法紀。

(中時 )