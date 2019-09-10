南投50歲曾姓男子，長年為反覆性鼻子過敏及鼻塞所苦，近半年鼻塞症狀加劇，就醫加重藥物劑量，症狀未能緩解，後來轉赴衛福部南投醫院檢查，確診為第3期上頷竇鱗狀上皮細胞癌！

南投醫院耳鼻喉頭頸外科醫師吳昭寬表示，患者經鼻竇內視鏡及核磁共振檢查後，發現鼻塞的主因是腫瘤增生堵住鼻腔，且因為腫瘤巨大，導致對側鼻腔空間也受到擠壓，造成雙側鼻塞，內視鏡下切片及癌症分期檢查後，確診為第三期上頷竇鱗狀上皮細胞癌；經內視鏡輔助下側鼻切開鼻竇癌廓清手術，輔以化學藥物及放射線治療後，病人狀況穩定，恢復良好。

吳昭寬醫師表示，鼻竇癌為少見的癌症，發生率僅占頭頸部癌症的3％，鼻竇癌的高風險族群為大於45歲的中老年人，男性多於女性，抽菸及酗酒也會提高罹病風險，另外，研究指出鼻竇癌與暴露於特定粉塵的職業相關，例如木工和鎳金屬加工業。

鼻竇癌早期症狀與鼻炎、鼻竇炎症狀類似，易被忽視也不容易確診，隨著腫瘤慢慢增大，會有臉頰、眼睛或牙床周圍的腫痛感出現，而等到出現眼球突出、顏面變形或複視等嚴重症狀時，往往已是較晚期的鼻竇癌。

吳昭寬說，台灣海島型氣候加上日益嚴重的空氣汙染，罹患過敏性鼻炎或鼻阻塞症狀的民眾不斷增加，由於這些臨床反應和初期的鼻竇癌症狀極為相似，使得鼻竇癌在診斷上更加困難，患者在確診時，通常已近晚期，而晚期的鼻竇癌患者5年存活率不到5成！

因此，吳昭寬提醒民眾，若有持續鼻塞、鼻涕帶血或有顏面疼痛等症狀，應盡早至耳鼻喉科門診做進一步診察，必要時進行切片檢查以利確診，早期發現正確治療。

(中時 )