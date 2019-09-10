沙烏地阿拉伯籍華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）去年10月初進入沙國駐伊斯坦堡領事館後便人間蒸發，事後傳出他在領事館內遭沙國特工殺害並分屍，如今土耳其媒體將卡舒吉遇害的30分鐘完整音檔對外公布，音檔再次確認了沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親信對卡舒吉痛下毒手，此外這確實是一場預謀分屍任務。

土耳其媒體《每日晨報》（Daily Sabah）9日以文字公布了卡舒吉在領事館內遇害、長達30分鐘的音檔內容。

音檔指出，2018年10月2日下午1時2分，卡舒吉抵達領事館前12分鐘，15人暗殺小組的第2號人物、沙國安全官員穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb）與沙國安全機構法醫證據部門負責人圖拜吉（Salah Mohammed Abdah Tubaigy）抵達領事館，兩人對話開始：

穆特瑞伯：「有沒有可能將屍體裝進袋子裡？」

圖拜吉回應：「不行，太重了，也太長了。」他說，「事實上我總是在處理屍體，我知道怎麼樣把他們切得很好，不過我從來沒有處理過溫體，但是這對我來說還是相當簡單。通常我切割屍體時，都會戴上耳機、聽聽音樂，同時我還會喝咖啡、邊抽菸，在我完成分屍後，你們要負責把屍塊裝進塑膠袋裡，把它們放進行李箱，然後搬出去。」

音檔也錄下圖拜吉對於任務責任的疑慮。他說：「我在法醫證據部門的長官並不知道我在這裡做什麼，沒有人可以保護我。」透露出他有意尋求在這個上達沙國王儲穆罕默德的垂直科層體系中，有人能夠為肢解卡舒吉的任務負責。

這段對話尾聲，穆特瑞伯詢問「牲禮（animal to be sacrificed）到了沒？」另一名無法辨識身份的人回說「他到了。」當時時間是下午1時14分。

緊接著卡舒吉進入領事館，他一開始先被禮貌地帶往2樓辦公室，不過不久後他顯然開始起疑，音檔可以聽到他說「放開我，你以為你在幹什麼？」當他走進辦公室，穆特瑞伯對他說，「我們要帶你回去（利雅德），國際刑警組織（Interpol）發出通緝令，要求帶你回去，所以我們是來帶你的。」卡舒吉回應，「我現在沒有案在身，我的未婚妻還在外面等我。」

卡舒吉與暗殺小組的對話持續進行，在他被肢解的前10分鐘，穆特瑞伯要求他給兒子留下訊息，對話如下：

穆特瑞伯：「留個訊息給你兒子。

卡舒吉：「我該跟我兒子說什麼？很快再見？」

期間另一名無法辨識的聲音明顯扮演黑臉角色，他一再要求卡舒吉長話短說。」

穆特瑞伯：「你可以寫，『我人在伊斯坦堡，如果聯繫不上我別擔心。』」

卡舒吉：「我不能說我被綁架。」

黑臉聲音：「脫掉你的外套。」

卡舒吉：「領事館怎麼會發生這種事？我才不寫。」「我不會寫任何東西。」

穆特瑞伯：「快點寫，卡舒吉先生，你幫我們，我們就會幫你，反正不管怎樣，最終你都會被我們帶回去沙烏地阿拉伯，如果你不幫我們，你很清楚下場是什麼。」

這時卡舒吉注意到旁邊有毛巾，他說：「這裡有毛巾，你們要麻醉我？」

法醫圖拜吉回答他：「我們會讓你睡著。」

接著卡舒吉就被麻醉了，在他終於失去意識前，還可以聽到他說：「休想讓我閉嘴。」「我有氣喘，別這樣做，這會讓我窒息。」以上是卡舒吉死前最後說的話。

(中時電子報)