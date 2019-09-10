總統選舉將至，高鐵南延議題又被炒熱，行政院長蘇貞昌今至屏東視察，宣示支持高鐵南延屏東。然而學者指出，偏鄉車站通車後，一小時至多1、2班車，對旅客而言仍是到大站轉乘更便利，旅運量並不高。以2015年12月通車的苗栗、彰化、雲林為例，2018年全年進站旅客數分別只有84萬、67萬、128萬，均不到台北站1500萬的一成數量。

目前高鐵南延共有四大方案，包括燕巢岔出，經費756億元；左營南延，經費619億元；經高雄火車站，經費1000億元；經小港機場，經費1500億元，交通部預計月底召集鐵道局召開審查會，決定採用何路線後，再由鐵道局進行可行性評估。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，高鐵就是要快，各縣市都設站變成「慢鐵」，恐背離初衷，且雖然彰化、雲林也設站，但由於效益考量，幾乎每小時只有1、2班車，彰化居民仍會選擇至烏日搭車，可見設高鐵站對當地鄉親而言並沒有比較方便。

鐵道暨國土規劃學會表示，高鐵公車後增強北部磁吸效應，並非高鐵路線到達地方後，就可平衡區域發展，反而可能加速偏鄉子弟外流或北漂，我國政治人物好像一直認為，交通建設就是選票保證，只會開政治支票，沒有經過專業評估，呼籲政府應思考區域與產業經濟發展，對民眾才是最好的。

據交通部統計網資料顯示，苗栗、彰化、雲林三站均於2015年12月通車，細看2016年到2018年的進站旅客量，苗栗分別為60萬8024人、73萬8561人、84萬4654人，成長38％；彰化為52萬2011人、63萬601人、67萬2984人，成長28％；雲林為101萬4732人、125萬6931人、128萬5223人，成長26％。

比較旅客量最多的台北站，其2016年到2018年的進站旅客量分別為1494萬2288人、1462萬8684人、1508萬6045人，成長9％。若以苗、彰、雲去年進站旅客數與台北比較，分別僅佔台北旅客數的5.5％、4.4％、8.5％，均未達一成。

(中時 )