頭份為恭醫院執行雁行專案有成，10日上午特別展示醫療知能系統。〔為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份為恭紀念醫院配合健保署「分級醫療雁行計畫政策」，連結苗栗縣84家醫療院所，合作成立「雁行醫療照護團隊」。並以「智能共照，民眾醫護」，透過Mobile Patient Chart(MPC)系統，將醫院流程、病歷與資料進行整合，以提升病患照護品質。10日上午特別在為恭醫院信義院區進行展示，並表揚「雁行聯盟資訊共享，以病人為中心建置轉診共照APP、藥品開放查詢平台」使用率較高的基層醫療院所。

據為恭醫院院長陳振文表示，為恭雁行醫療團隊有四大特色，包含1、推動分級醫療 落實雙向轉診 。2、醫療資訊上雲端。3、社區合作推動健康促進居家醫療。3、失智共照、記憶聯防等。該院導入智慧醫療照護平台，建立門診及住院智慧共照服務，強化轉入意願及照護品質。包含開發MPC行動醫療APP及「轉診共照APP」、「轉診動態APP」等系統，成為醫療垂直整合利器，可提升病人安全減少重覆檢驗及檢查及跨院就醫時病歷的完整性，減少不必要反覆檢查與醫療處置，利用資訊系統協助醫師提升服務效率。

為恭醫院表示，今後將繼續扮演雁首角色，帶領雁行醫療照護團隊，讓雁行足跡，遍及苗栗各鄉鎮，共同推動苗栗縣民眾預防保健、醫療照護、長期照護服務，以全人照護理念，提供以人為本，跨機關、跨院所、跨專業的整合照護，提升服務品質。

(中時 )