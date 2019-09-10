BARZ的畫風蒼勁有力，色彩使用也十分鮮明對比。(尖端出版提供／王寶兒台北傳真)

近年台灣漫畫家作品登日本連載的好消息不斷，以《鎮邪甲冑-劍獅》為代表作的漫畫家BARZ，在日本出版社舉辦的小說漫畫化比稿比賽中獲得青睞，也將於日本漫畫網站上進行連載作品。BARZ表示，在得知消息的當下非常期待，也希望可以藉此在漫畫產業的最前線，測試自己的實力在甚麼位置。

BARZ分享，自己因未來數位社長韓京岳的居中牽線，此次才有機會與SQUARE ENIX集團合作，於集團旗下的漫畫網站Gangan Online上連載，繪製日本輕小說作家蒼乃曉作品《異世界Archikima-最弱的國王和無雙軍》(暫譯)漫畫版，預計將於今年冬天推出第一回，「這個計畫才剛開始，很多東西都是未知數，需要先戰戰兢兢的準備接下來可能出現的挑戰。」

BARZ本名為李冠儒，過去曾任3D動畫公司的後製製作，於2003年開始投稿各類漫畫雜誌，曾獲東立出版社及青文出版社的漫畫獎肯定，於2012年出版帶有台灣本土特色的作品《鎮邪甲冑-劍獅》，逐漸打開其知名度，於今年七月獲台灣漫畫學會邀請，攜《鎮邪甲冑-劍獅》至世界知名的聖地牙哥漫畫展，與各國漫畫好手一同交流。

台灣漫畫家近年屢屢在動漫重鎮日本上有亮眼表現，且均是挑戰吃力的連載漫畫，包含了漫畫家彭傑的《時間支配者》、漫畫家CHuN（強強）的《皇帝的新娘》及夫妻檔漫畫家「鮭魚仔＆小鯊龍」的《SINNERS罪魂使》。

此次BARZ的連載作品文本《異世界Archikima-最弱的國王和無雙軍》(暫譯)，描述主人公在玩遊戲時，突然「穿越」至類似遊戲裡的世界，因該遊戲的設定，必須領導有強大戰鬥力怪物存在的國家，相比之下，主人公顯得弱小卻是國王，而開始的一連串奇遇冒險。

連載漫畫網站Gangan Online則同屬SQUARE ENIX集團旗下的漫畫出版部門Gangan Comics，該出版部門過去最知名的出版作品包含了《鋼之煉金術師》、《夢喰見聞》、《黑神》等等，也曾改編《星海遊俠》漫畫。

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