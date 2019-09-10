高雄市長韓國瑜去年成功將高雄綠地變藍天，然而，有雜誌公布2019年縣市首長施政滿意度調查，韓的滿意度在22個縣市首長中吊車尾，引發關注。對此，自由作家洛杉基認為，這種結果，「一點都不令人驚訝」。他說這種結果更加證實一件事，在中央執政的民進黨，對於綠營執政縣市，給予充分的支援與配合，要錢要人要地，只要開口，有求必應，自然施政滿意度會提升。

據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，前十名滿意度排名中，民進黨執政縣市即佔5位，因舉辦台灣燈會大放異彩的屏東縣長潘孟安，擠下連三年滿意度第一的連江縣長劉增應，躍居第一。高雄市長韓國瑜滿意度墊底，台北市長柯文哲滿意度則為倒數第3名。第一次當市長的新北市長侯友宜，拿下六都第二名寶座，僅次桃園市長鄭文燦，在全台22縣市中排名第七，是過去國民黨在台北縣、新北市執政14年以來最佳成績，超越前市長朱立倫。

洛杉基稍早在臉書指出，這種結果一點都不令人驚訝。他認為，這結果更加證實一件事，在中央執政的民進黨，對於綠營執政縣市，給予充分的支援與配合，要錢要人要地，只要開口，有求必應，自然施政滿意度會提升。

洛杉基提及，韓國瑜在深綠地區當市長，施政不但有當地的議員扯後腿，需要中央提供補助款，中央更是百般刁難，韓國瑜的滿意度自然吊車尾。他說如果拿地方政府為當地增加多少投資，多賣出去多少貨物，韓國瑜才上任8個月，其成績已經超越許多其他縣市，只是一些地方建設，如愛情摩天輪、自由港區等，就不斷被中央阻擋唱衰抹黑，其排名怎麼可能超越中央百般照顧的綠營執政縣市？

他也向大家保證，只要明年藍營執政，這個排行榜立刻豬羊變色：藍營執政縣市得到中央的大力支持，排名必然朝前移動，綠營執政縣市則會逐漸在排名上往後移動。

(中時電子報)