《天下雜誌》10日公布2019幸福城市大調查與縣市首長施政排名，新竹市競爭力總排名拿下全國第4，其中經濟力與文教力獲全國第2，縣市首長滿意度第6，市長林智堅獲知後表示，市政工作永遠沒有最好的一刻，未來會以如履薄冰的心情穩健拚市政。

此項幸福城市大調查是針對縣市的經濟、環境、施政、文教、社福5大面向，透過共73項主、客觀參考指標做出各項評比，首長施政分數則是透過民調滿意度、專家評比綜合結果。

林智堅的施政分數由去年第8名進步至第6，新竹市總體競爭力更獲全國排名第4，其中經濟力、文教力排名全國第2，僅次於台北市。

另在經濟力14項細項指標中，竹市在人均營利事業銷售額、每戶可支配所得、每人消費支出等項目名列前茅，文教力13項細項指標中，則在高等教育比率、公共圖書館每人借閱量、中輟生總復學率上表現優異。

林智堅指出，每次的媒體民調都是市府施政的重要參考，諸如總體排名、經濟力與文教力等評比獲肯定的部分，感謝市民看見團隊的努力，但市政工作永遠沒有最好的一刻，他也會與各業務單位一同檢討各項指標，好好了解哪些面向還不夠好、需要修正調整，會以如履薄冰的心情與團隊共同穩健拚市政，為城市各項競爭力持續打拼。

他說，新竹市擁有堅強的經濟力，創稅額非6都第1、人均稅額全國第2、每人年均支配所得更是全國第1，他深知竹市的幸福感與竹科脫不了關係，唯有提供更多就業機會與穩定收入，才能讓市民安居樂業。

為加速竹市經濟成長，他上任後積極奔走招商，推動竹科X產業園區計畫為「拚經濟」的主軸，全球第1大手機晶片公司美國高通今年已投資竹市，全球頂尖半導體設備商荷商ASML的台灣總部也於去年進軍竹科X。

行政處長白舒樺則指出，相較直轄市如新北市、台北市預算規模1600億以上，新竹市年度歲出預算規模只有約200億，「以小搏大」透過教育、經濟、交通等各項建設完善竹市生活環境與品質，能夠拿下前段班的名次與分數，相當不容易。

(中時 )