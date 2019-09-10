歌手許書豪大力推薦《樂生，聲年》紀錄片。（新視紀整合行銷提供）

祭孔釋奠典禮流傳至今已有2569年歷史，是華人文化圈重要無形文化資產，至今年年在台北孔廟隆重舉行，而在學生們中規中矩展現八俏舞的同時，責演奏祭孔雅樂的樂生，也是祭典的核心人物。

為拉近祭孔大典與民眾的距離，引發民眾思考保存無形文化的意義，台北市孔廟首度拍攝紀錄片《樂生，聲年》，記錄重慶國中樂長孫瑞金老師培訓107、108年度樂生，把釋奠典禮樂章傳承下去的過程，藉由影像將文化故事傳達給社會大眾及未來樂生。

今天（9月10日）早上在孔廟舉行的《樂生，聲年》紀錄片首映記者會，特別邀請新生代音樂創作型藝人許書豪站台，與樂生同學一起分享音樂之路的甘苦談。畢業於國立交通大學聲音與音樂創意科技碩士學位學程的許書豪，入圍第29屆金曲獎最佳國語男歌手，新作品預計9月陸續數位上架。

由台師大民族音樂所畢業生壯敏慈導演花了1年拍攝的《樂生，聲年》今年8月入圍上海首屆「華語音樂影像誌」展映競賽複審。鏡頭中，記錄重慶國中的學生們經歷風吹日曬雨淋，學習從未接觸過的古禮樂器、練習用最端正的姿勢頂著豔陽站在舞台上、體會到堅持毅力、團隊合作與自我要求，學生們的心路歷程及成長蛻變，令觀者動容。

《樂生，聲年》呈現孔廟祭典風光的背後，老師與同學們從無到有、排除萬難、辛苦訓練的艱辛。孫瑞金表示，樂生招募更隨著少子化及國中升學壓力而越加困難；祭孔當天，樂生要在高溫中站立近2小時，必須透過不斷練習加強體力和意志力，甚至在最炎熱的暑訓期間每日練習就要站1、2小時，因此被學生喻為有如「鐵板燒」的考驗。

今年「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」，9月28日早上6點在台北市孔廟隆重舉行，參禮證以古樂器鳳簫造型為設計，分為「9月27日釋奠習儀」及「9月28日釋奠典禮」等2款，各有200張，9月12日上午9點起在台北孔廟正式免費限量發放，每人限索取2張，發完為止。

9月28日祭孔大典結束後，下午將在台北孔廟4D劇院放映《樂生，聲年》，歡迎民眾屆時一起觀賞。

(旺報 )