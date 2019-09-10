▲草屯療養院員工在運動會中進行深蹲負重計時賽。（楊樹煌攝）

現代人除重視健康，並重視身體線條及體態優美，同時希望能延緩老化及體能衰退，草屯療養院為因應民眾需求，率全國精神專科醫院之先，特別成立現代化的運動健身房，讓精神病友或醫院員工都能享用該種專業健身房，以達到體適能最佳狀況。

草屯療養院為慶祝健身房啟用，連日來特別舉辦為期3天的員工健走體適能暨健身房開幕運動會。比賽採團體競賽，包含使用健身房最新設備，有划船機、負重深蹲、登階、健走、波比跳及跳繩等項目，病友們都覺得很新奇，除達到運動健身及競賽趣味，也提升員工運動的動機。

草屯療養院長簡以嘉表示，「精神病友比一般族群更少有機會運動，該院設立健身房，希望病友和員工藉由運動參與，有更健康的身心生活。」選擇適合體能的與運動，對不同年齡的族群都能帶來好處，希望精神科病友及醫院員工皆能充分使用嶄新又現代化的健身房，讓草療人和社區民眾都能更健康。

(中時 )