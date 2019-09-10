利菁(右)受邀擔任高雄觀光代言人，10日與市長韓國瑜(左)相見歡，應現場要求兩人「十指緊扣」。(擷自YouTube)

利菁擔任高雄9月份觀光代言人，與韓國瑜一起介紹高雄十大伴手禮。(韓國瑜臉書直播)

韓國瑜和大學同班同學利菁相見歡，一起介紹高雄十大伴手禮。(擷自韓國瑜臉書直播)

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前拜訪北市永康商圈時，由於被大批媒體圍繞，為求安全，協進會理事長李慶隆牽起李佳芬的手被媒體拍到，引發軒然大波。不讓李佳芬專美於前，韓國瑜邀請他的大學同學、綜藝天后利菁擔任高雄9月份觀光代言人，今天直播時，兩人也當場十指緊扣，引起現場一片笑聲。

利菁日前被爆出與韓國瑜是東吳大學英文系的同班同學，為了力挺同學，利菁接受韓國瑜邀請，無償擔任高雄觀光代言人，繼9日晚間現身高雄一德勞工夜市後，利菁與韓國瑜兩人今天相見歡，一起現身直播，宣傳高雄十大伴手禮。

見到利菁後韓國瑜說：「妳穿著跟我認識的時候不太一樣，真的顛覆了！」，並讚嘆「妳在雲端做鳳凰，我是升斗小民」，利菁聽完則開玩笑地作勢把臉撇開翻白眼。利菁向媒體透露，因為韓國瑜現在是市長，為求禮貌，她一直在想今天見面時要不要鞠躬？但兩人又是同學，因此她不知道到底握手好還是擁抱比較好。此時有人建議不如學李佳芬「十指緊扣」，最後利菁與韓國瑜同意「順從民意」，引起現場一陣狂笑。

(中時電子報)