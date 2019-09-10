今年絕不能小看太空人！前次慘無人道屠殺水手之後，10日又轉去痛宰運動家。太空人派出第3號天王葛倫基(Zack Greinke)先發，葛倫基6局無失分，自責分率降到2.99，打線揮出平隊史紀錄的7轟，最後15-0狠狠教訓運動家。

Yordan Alvarez單場雙響砲。(MLB Taiwan臉書)

太空人的強投豪打令人畏懼，韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、葛倫基連3場只被打2分，自己卻狂轟對手38分！橫掃水手最後一戰打出21-1，而且水手全場僅1人上壘(全壘打)。如果說水手是弱隊，運動家卻是正在爭搶外卡的勁旅，此役全場才3支安打，被太空人打了17安。

除了第一戰將布瑞格曼(Alex Bregman)、「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、「春天哥」史普林格(George Springer)之外，身高196公分的菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)可以說是太空人的最新凶器，他此役敲出雙響炮，打擊率0.316、攻擊指數1.082，被稱為隊史最強的菜鳥，讓總教練讚不絕口。

大聯盟官網統計，太空人至少寫下這兩項紀錄：「近66年來首支兩場淨勝35分的球隊」「大聯盟史上首支前兩局6轟的球隊」。太空人打完前兩局就以11-0領先，全隊先發「三巨投」的自責分率都在3以下，雙城與洋基真的有辦法在季後賽對付這麼厲害的球隊嗎？

(中時電子報)