元智大學教師團隊開發「AR中文字典–漢字的小時候」應用程式，利用AR自動偵測文字，呈現漢字「小時候」之象形圖樣及「成長中」之字形演變，結合英文解釋，外語人士也可輕鬆學習漢字。

由元智大學藝術與設計學系副教授林楚卿帶領的CKfablab團隊開發「漢字小時候」教學系統，結合AR技術學習、認識漢字，搭配行動載具及字卡還原中文字，抓住漢字「象形」特色，充分呈現出漢字「如畫」美感，可作為外籍生或國小學生學習漢字的輔助教材。

這套系統是林楚卿以數位設計專業製作擴增實境AR設計，搭配中國語文學系黃智明教授提供中文字的意義、故事及意象，以及應用外語學系陳怡蓁教授外語專業深入淺出的英語說明。值得一提的是，團隊沒有找資工系、電通系等教師，皆是藝術與設計系人文背景，對人文背景出身的團隊是一大突破，校方表示這也再次證明元智強化程式設計課程的重要，相信人文背景出身的學生，未來的職涯將更具競爭力。

陳怡蓁表示，漢字學習軟體開發，起源於近年來教育及研究趨勢看重「跨領域合作」、「創新研發」、「創意研究」，結合數位科技、搭配人文內涵，將知識傳授及教學成效提升不同層面。考量到元智大學境外生人數逐年增加，對華語學習及中華文化國際化推廣需求增加，儘管國際語言文化中心有提供華語課程，但學習時間限制，加上漢字系統複雜，要達到漢語及中華文化推廣，須佐以科技協助突破時間及空間的學習限制。

黃智明表示，漢字的字義，有所謂的本義、引申義、假借義。有些字，從現代通行的楷書形體來看，很難看出它的意思，如果可以找出最初造字的形體，或許便能理解這個字的本義。利用AR技術將漢字演進的歷程予以重現，增進對漢字結構的理解，進一步探索漢字與古代社會文化的聯繫。而漢字獨有的藝術美感，透過AR立體圖像的呈顯，更能展現點畫之間簡約而流動的韻律之美。

(旺報 )