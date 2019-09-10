國民旅遊秋冬遊補助9月1日上路，台中市政府觀光旅遊局繼高雄、台北場推介會後，11日將舉辦中部推介會，希望透過與旅行業者直接面對面，讓全台旅行業同業們更進一步瞭解台中觀光亮點、大型節慶活動、人文藝術及觀光產業軟實力等特色，整合觀光產業資源創造旅遊市場多贏，增進觀光產值。

觀旅局長林筱淇說，11日中部推介會，除邀請全台旅行社組團來台中外，自由行旅客部份，在住宿優惠方面，9月1日至12月31日住宿台中自由行遊客，周日至周五入住參加秋冬遊補助活動的331家旅宿業，包括8家觀光旅館、282家旅館、41家民宿，住宿可依實際住宿房價折抵1000元外，市府提供加碼優惠方案。

林筱淇指出，配合台中9月至12月將舉辦大型觀光節慶活動，包括9月台中自行車嘉年華、10月台中國際舞蹈嘉年華，11至12月台中國際花毯節活動，遊客只要在活動現場服務台出示，當月入住台中市旅宿業的發票或收據等證明文件，即贈送活動限量紀念品，還可以抽機票及住宿券等獎品。

台中觀光產業也有提供加碼優惠方案，旅宿業者有在9月30日前入住現金折扣1500元，也有以原房價6折起優惠給消費者；台中市2家觀光遊樂業麗寶樂園及東勢林場不分平假日，12歲以下兒童每人免費入園1次，麗寶寒加碼憑入園當日驗證章，12歲以下免費搭乘天空之夢，同行親友4人以內也有優惠價。

觀旅局表示，中央各部會配合國民旅遊秋冬遊補助，第2波加碼方案自9月 16日起至12月31日止實施，計有經濟部、農委會、客委會、文化部等單位推出11大類優惠，來台中觀光旅遊的自由行遊客，每房發給夜市抵用券200元等，歡迎各界來中部旅遊。

(中時 )