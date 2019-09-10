興建於1933年的金門沙美張文帝洋樓，是當地中西合璧式歷史建築的代表作之一。縣文化局和文化部已完成調查和規畫設計，即將展開修繕工程和後續活化利用。雙方昨（9）日簽約在這座大樓設立文化部文化資產局金門辦事處，攜手保存金門珍貴文化資產。
縣文化局指出，張文帝（1897~1987）的父親張珪祥早年渡海赴馬來西亞檳城經商，直到張文帝35歲時已累積相當資產，因雙親漸有落葉歸根的想法，而專程返鄉在沙美購地，興建這幢精美的大洋樓。
但因中日戰爭爆發，張文帝放棄攜雙親回到故鄉。後來，這幢洋樓在1937至1945年被日軍進駐設置指揮所，後再由國軍進駐，期間也曾成立鼠疫防治處，軍管時期結束，便由宗親借住，直至1995年張文帝之女張惠英返鄉繼承產權，委由沙美基督長老教會代管，2016年捐給金門縣政府。
1935年落成竣工的張文帝洋樓，在2003年登錄為金門縣歷史建築，為2層樓「出龜」型式洋樓，不論是格局規模、建築裝飾，均具有高度的建築藝術與文化價值，估計修繕經費需3000萬元至4000萬元之間。
縣文化局長許正芳表示，楊鎮浯縣長感謝文資局挹注修復活化資源，文化局將全力投入後續修復工作，讓這幢走過烽火的洋樓重現昔日風華。
(中時 )
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