張文帝洋樓的立面門楣上可見落成年代「1935」，標誌著一段歷史的記憶。（李金生攝）

張文帝洋樓牆面上精美的釉面彩繪磁磚。（李金生攝）

張文帝洋樓的多樣建築元素，呈現高水平的藝術和文化價值。（李金生攝）

斑駁的牆面仍可見象徵平安的精美浮雕，筆觸和工法均有相當水準。（李金生攝）

建築立面的對聯，勉勵後人師法自然、修身齊家。（李金生攝）

走過烽火的雕飾、門楣，讓人發思古之幽情。（李金生攝）

金門縣文化局長許正芳（左）與文化部文資局長施國隆（右）代表簽約，在張文帝洋樓成立金門辦事處。（縣文化局提供／李金生金門傳真）

張文帝洋樓將斥資進行修繕，期待再現昔日風華。（李金生攝）

興建於1933年的金門沙美張文帝洋樓，是當地中西合璧式歷史建築的代表作之一。縣文化局和文化部已完成調查和規畫設計，即將展開修繕工程和後續活化利用。雙方昨（9）日簽約在這座大樓設立文化部文化資產局金門辦事處，攜手保存金門珍貴文化資產。

縣文化局指出，張文帝（1897~1987）的父親張珪祥早年渡海赴馬來西亞檳城經商，直到張文帝35歲時已累積相當資產，因雙親漸有落葉歸根的想法，而專程返鄉在沙美購地，興建這幢精美的大洋樓。

但因中日戰爭爆發，張文帝放棄攜雙親回到故鄉。後來，這幢洋樓在1937至1945年被日軍進駐設置指揮所，後再由國軍進駐，期間也曾成立鼠疫防治處，軍管時期結束，便由宗親借住，直至1995年張文帝之女張惠英返鄉繼承產權，委由沙美基督長老教會代管，2016年捐給金門縣政府。

1935年落成竣工的張文帝洋樓，在2003年登錄為金門縣歷史建築，為2層樓「出龜」型式洋樓，不論是格局規模、建築裝飾，均具有高度的建築藝術與文化價值，估計修繕經費需3000萬元至4000萬元之間。

縣文化局長許正芳表示，楊鎮浯縣長感謝文資局挹注修復活化資源，文化局將全力投入後續修復工作，讓這幢走過烽火的洋樓重現昔日風華。

(中時 )