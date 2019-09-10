僑泰高中吳育丞（右起）、張睿承共組「來自泰空」團隊，奪下2019WRO國際奧林匹亞機器人大賽全國第三名，將代表台灣出國競賽。（林欣儀攝）

2019WRO國際奧林匹亞機器人大賽落幕，僑泰高中吳育丞、張睿承組成「來自泰空」團隊，設計出的機器人與其他團隊的機器人在桌上足球場較勁，戰況雖一度陷入膠著，但他們不氣餒，最後在單挑賽中奪搶先進球，奪下全國第三名，將代表台灣赴匈牙利與世界好手一較高下。

就讀資訊電子群科二年級的吳育丞說，國一時參加學校機器人營隊，就此開啟對機器人的喜愛，看到親手製作的機器人依循著自己寫的程式做出各式動作，就感覺很開心。同樣國一開始接觸機器人的張睿承則說，他從小就喜歡動手做，看到零件組裝成機器人，相當有成就感。

為參加奧林匹亞競賽，2人從7月間的校際盃到32強、16強，一路過關斬將，他們說，決賽時是現場組裝自己的機器人，並與對手的機器人比賽踢足球，雙方戰況激烈且膠著，打到延長賽還是平手，最後進入單挑賽，自家機器人搶先進球，才終於獲得勝利。

除競爭激烈，現場環境也影響機器人表現，他們說，因光線會影響機器人探測的準確度，必須不斷調整，這場比賽堪稱考驗對程式的了解與臨場反應。

僑泰高中校長溫順德指出，因應物連網與AI科技發展，學校今年斥資百萬擴大機器人專用教室，盼培育有潛力的學生、提供他們適才揚性的機會，2名選手將於11月代表台灣赴匈牙利比賽，校方也將籌措經費、積極協助他們。

(中時 )