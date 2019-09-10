宣示航行自由 加拿大護衛艦今走台海 15:552019/09/10 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部發言人史順文。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，加拿大籍護衛艦「渥太華」號，今天由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定。 (中時 ) #護衛艦 #加拿大 #聯合 #周邊 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 為189萬名弱勢者工作一天 聯勸籲更多人加入一日捐 14:022019/09/06 生活 U18》提前晉級練兵 中華隊5分敗加拿大 20:152019/09/07 體育 陸國慶預演 封路封站全城戒備 04:092019/09/08 話題觀察 陸封殺油菜籽進口 加國找WTO仲裁 04:092019/09/08 全球財經 榮耀九三旗津路跑 向國軍致敬 10:312019/09/08 社會 敬軍按讚 總統頒遠百老總徐雪芳感謝狀 04:102019/09/09 生活新聞 台南文旦農特產 熱銷加拿大 04:102019/09/09 地方新聞 愛情摩天輪 加快招商腳步 04:102019/09/09 地方新聞 月圓人團圓 阿兵哥返家前警方這樣叮嚀 13:492019/09/10 生活 視察軍營新建工程 蔡交付三項任務 13:382019/09/10 政治 軍事熱門新聞 對付印度S-400 陸出手教戰巴基斯坦 - 軍事 國軍制定報復手段？國防部駁斥紐約時報假訊息 - 軍事 A-10攻擊機科技升級 威力更致命 - 軍事 北斗打破老美壟斷 大利陸導引武器 - 軍事 宣示航行自由 加拿大護衛艦今走台海 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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