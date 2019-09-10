盲腸外型甜美、身材高挑。(圖／翻攝IG)

盲腸是高雄有名模特兒。(圖／翻攝IG)

綜藝天后利菁日前爆出和高雄市長韓國瑜是大學同學，而她也阿莎力答應南下高雄開「同學會」，9日她也現身「一德夜市」，吸引不少民眾爭相合照，而其中遇到一名高挑正妹，亮麗外型讓負責幫利菁直播的小編，都忍不住讚「你一定會被肉搜的」，而現在她的真實身分也曝光了。

利菁到夜市讓民眾超開心，爭相搶合照，她也親民的來者不拒，其中一名穿著紫色格紋襯衫的正妹，身材高挑、外型亮眼，讓負責直播的小編都忍不住說：「這個是美女，一定會被肉搜，相信我」，正妹拍完照後，小編還接著問「妳好漂亮，你是模特兒嗎？」她尷尬微笑點頭要離開，但旁邊民眾早認出她，還特別幫她回答：「她是高雄有名模特兒，叫盲腸」。

這名正妹真的叫盲腸，在SG界很有名氣，而她的私照曝光，白皙大眼的她，除了有甜美笑容外，還有傲人上圍和神級長腿，據《ETtoday》報導，她透露自己身高關係加上腿長，所以被取為盲腸，而她也開心能巧遇利菁，大讚對方超親民，「來者不拒的跟大家合照，覺得自己運氣真好」。

(中時電子報)