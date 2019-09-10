兩人擁抱。（柯宗緯攝）

購物天后利菁受邀擔任高市9月觀光代言人，今（10）日下午與高雄市長韓國瑜合體，兩位大學同窗開「同學會」格外有趣。利菁自嘲以前也常被黑，很能感同身受韓國瑜現在的處境，她特地送上面膜，幫助他美白「退黑」。

利菁與韓國瑜今天一見面，就先來個大擁抱，接著還十指緊扣，展現同窗好情誼。兩人自從東吳大學畢業後，就失去聯絡，但韓國瑜說，同學間有人相當關心利菁的近況，他也默默關注利菁出道當藝人並祝福她。

利菁笑說，自己大學較害羞，對韓國瑜記憶有些薄弱，「我們有聊過天嗎？」她跟韓「你現在已經很紅了，現在突然變成同學，自己好像在看電影，有人跑到你面前說，孩子我是你爸爸」倒是韓國瑜記憶很好，還記得利菁在班上坐靠窗、書包有縫金釦子，是班上的風雲人物。

利菁還自爆，「有天我很晚到，他們說同學你得了一個獎」，結果頒了「最佳周遊列國獎」糗她缺課，「那個獎蠻賤的」。至於大學沒畢業，則是因為大一、大二都沒有休必修的體育，後來有人跟她說大四可能會變「體育系」，害她嚇得在大三立馬休學。

利菁這次參加「同學會」特別準備面膜送韓國瑜，她說，「我是演藝圈被黑第1名，你是政治圈第1名」，最近換白襯衫，還是被黑得很厲害，所以就送美白面膜，韓也笑納直說「非常實用」。

針對韓國瑜「被黑」，利菁會後受訪表示，以自己的經驗來說，以前會覺得「你整個大範圍，看起來他沒有什麼太大的問題，但怎麼會這麼大篇幅都在頭版頭」，現在回頭看他，可能就是有點閱率吧。

她也曾經過一段很長時間心情不好，後來現在學會看開，今天想來跟他說「你要加油，其實很多事情不要想太多，照你的方向，temple走就好了」，她也關注到新北造勢活動，「我覺得很好啊，氣很足，那就好」。

針對韓市長在施政，她直說「我覺得他很努力啦，我覺得他很用力」，尤其工作時間長度，比我們更厲害欸，早上7點到晚上12點，每天這樣操，然後一到五是高雄市政，然後六日就是要跑選舉，他兩個助理可以輪流休息，他不行，「我有一陣子這樣操，很快就壞掉」。

她也「自首」到現在還是沒有投過票選總統，她說，明年會去投票，至於最好人選是同學嗎？她則笑說，「所有最好的人選在我心中，不要想套我。」

(中時 )