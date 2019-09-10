彭文正回應參選傳聞。（圖／翻攝自彭文正臉書）

彭文正回應網友。（圖／翻攝自彭文正臉書）

主持人彭文正和李晶玉所主持的《政經看民視》今年4月停播，他倆之後轉戰Youtube網路節目，改開《政經關不了》復出。近日傳出彭文正將把戶籍遷往台南第6選區，有意參選立委，稍早彭文正在臉書回應：「我該如何是好？」沒把話說死。

針對參選傳聞，彭文正稍早在臉書回應寫下：「今天是參選立委遷戶籍的最後一天，台南朋友要我把戶籍遷去他家問候很愛唬爛的王定宇，也有人煩惱我失業五個月，希望我可以找到一份可以用皮箱裝300萬現金的工作，媽祖又沒託夢，⋯⋯我該如何是好？」

見此，有網友酸彭文正說：「我認為你不敢去，因為你也知道，只要是正常有頭腦的人都不會投給你這種咖」，彭文正回：「問題是現在的人大部分都腦袋不正常呀」，另有人說：「去台南丟臉的事情，賭你立委不超過三千票！還選總統，連署都沒辦法達到了法定人數」，彭文正回：「超過3000票，你一票給我1000就好，我等一下就坐高鐵下台南，我們台南站見」。

(中時電子報)