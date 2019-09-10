行政院長蘇貞昌上午南下屏東，視察台鐵六塊厝車站南側，並宣布高鐵南延到屏東定案，對此名作家苦苓表示高鐵延伸到屏東，至少要花619億，反問這樣做值得嗎？更怒斥：「不是為了騙選票，又是為了什麼」？

苦苓在臉書針對蘇貞昌高鐵南延政策，提出十點疑問，他表示高鐵延伸到屏東，至少要花619億，車程也只比台鐵自強號快17分鐘，另外屏東站營運後，比照苗栗雲林彰化，每小時應該只停一班，旅客不如搭別種交通工具前往左營搭高鐵，何必要到屏東站苦等一班，另外屏東幅員廣大，當地居民不如直接到左營站搭乘1.5小時就可到台中、台北直達車？何需大老遠跑去屏東站苦等站站停、超過2.5小時的班次，另外若高鐵延伸到屏東，是人民應有權利，那是否也要延伸到基隆和東部，才符合真正的公平性。

此外更痛批蘇貞昌為民進黨2020大選亂開支票，強調台灣已有世界密度最高的機場，有不計其數荒廢的工業園區，最不合理的老農年金，反問：「你還是沒有記取教訓嗎」？更痛斥：「高鐵延伸到屏東不是為了騙選票，是為了什麼」？

(中時電子報)