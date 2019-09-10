台版《華爾街之狼》吸金案，兆良科技負責人羅栩亮夥同盤商黃泳學等人，吹噓與歐洲醫材大廠合作，還找來斯洛伐克駐台代表站台非法吸金2.2億元；羅被判刑7年確定，黃男部分，高院更一審認定他犯行重大判刑12年。可上訴。

判決指出，羅栩亮2011年7月間，以200萬元虛設兆良科技，再透過陳功源協助，虛偽增資到1億元，後在黃泳學協助下，到五星級飯店舉辦記者會、法說會，對外宣稱公司擁有先進的生醫器材和材料開發技術，誘使投資人購買兆良股票，吸金2億多。

檢調接獲檢舉後展開偵辦，發現兆良是空殼公司，沒有醫療技術或廠房，全靠虛偽吹噓、名人站台及華麗排場，詐騙投資大眾，猶如李奧納多主演的電影 《華爾街之狼》翻版，偵結後將羅等人起訴。

北院依違反《證交法》將羅判刑6年，前年高院認為羅雖全部認罪，但原審未考量他幫助盤商逃漏稅及被害人眾多等情況，加重將他改判7年，羅未上訴已判刑定讞。

自始就刻意當「藏鏡人」的黃泳學，在犯案過程中極力隱身幕後，消除自己犯罪痕跡，北院將他判刑10年，高院加重改判12年，經最高法院撤銷發回，更一審仍判刑12年。可上訴。

(中時 )