新學年正式改制上路！彰化縣芳苑鄉偏鄉學校民權華德福實驗中小學，在今年8月1日正式改制上路，首屆國中部學生由國小部畢業生直升繼續接受華德福實驗教育；彰化縣長王惠美10日上午親自揭牌，並參與別開生面的秋季路跑活動。

首次舉辦的秋季路跑活動，由王惠美點燃並高舉民權華德福教育的火炬，並轉交給校長林雅慧領航前行，代表彰化縣政府關注偏鄉並著重多元教育需求、正式啟動實驗教育新紀元。

王惠美表示，感謝洪掛基金會贈與學校近1000坪土地，解決校地面積不足問題，加上地方人士、各級民代積極爭取許多資源，挹注偏鄉辦學經費，終讓國中部符合設立標準，得以順利在新的學年度正式改制。

校長林雅慧指出，彰化縣芳苑鄉民權國小1968年創校，2016年審議通過辦理華德福實驗教育，成為全縣第一所公辦公營華德福實驗學校，今年改制後全校1至7年級、班級數合計有7班，包含國小部49人，國中部一年級5人，共計54人，其中有3分之2的學生是跨學區前來就讀。

華德福教育以人的身、心、靈為本體，針對孩子不同的年齡及發展階段，給予適時性的發展。同時注重孩子學習節奏、親近自然、看重藝術教育、啟發孩子的創造力、想像力為本，讓孩子跨足語文、科學、農耕等學習。

教育處指出，華德福教育重視全人式的教育開展，強調動手操作與實際生活做連結的學習觀，正是當前12年國教課綱強調的素養實踐，期盼民權改制實驗中小學後，能凝聚更強大的親師力量，落實培育發展孩子善美真力量的實驗教育理念。縣府在本學期已挹注100萬元經費，協助學校整建七至九年級教室，以期建構符合自然本質與舒適的學習環境，提供彰化學子更優質的實驗教育實踐場域。

(中時 )