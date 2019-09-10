台北市政府顧問蔡璧如（右起）、永齡基金會副執行長蔡沁瑜及前立法院長王金平秘書林思慧10日代表各自陣營，前往中選會詢問連署細節與相關規定。（范揚光攝）

台北市政府顧問蔡璧如（左起）、永齡基金會副執行長蔡沁瑜及前立法院長王金平秘書林思慧10日前往中選會，詢問連署細節與相關規定。（范揚光攝）

郭台銘幕僚蔡沁瑜、柯市府顧問蔡壁如及立法院前院長王金平的秘書林思慧，今天下午3點一同前往中選會先行了解參選總統登記及連署相關事宜，接受媒體詢問時她們指出先來了解中選會公告期間剛好是中秋節，先來確定那天有無放假，確認當天中選會有上班後，將資料準備好再讓老闆決定。

蔡壁如指出，她們先來瞭解中選會公告時間剛好是中秋節，確定那天有沒有放假，蔡沁瑜指出幕僚就先準備好該準備的事情，決定還是郭台銘的事情，今年公告需要的連署份數是280384份，18日中選會會確定申請是否有效通知，19日才能開始連署。

蔡沁瑜還說中選會提到副手也必須一起登記在裡面，但本人也不用親自來 可以幫他領表，但要有授權書身分證正本，要交保證金一百萬。副手是當務之急？蔡沁瑜點頭稱是，表示如果郭台銘要選必須，因為必須寫在裡面。至於會找柯文哲或王金平當副手嗎？蔡沁瑜說他們都是朋友，目前還沒有討論到這部分。

至於今天有比較明顯的動作，是因為民調下滑？蔡沁瑜否認，表示該做的事情還是要做。此外郭台銘與王金平都有國民黨員身分，是否需要先退黨？蔡沁瑜看了林思慧一眼，林思慧搖頭，蔡沁瑜說沒有，王院長應該還沒有思考到這個程度，但沒有回應郭台銘的部分。

(中時 )