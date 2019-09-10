頭份市長羅雪珠〔左2〕10日上午前往探視轄內百歲人瑞。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

全頭份市目前有多達10名百歲人瑞，頭份市長羅雪珠特別在10日上午親自前往探視其中7人，並致贈敬老禮金及秋節禮盒。頭份市公所表示，為了關懷長者，弘揚孝道，凡年滿80歲以上者，並設籍頭份市1年以上並有居住事實者，由頭份市公所發放敬老禮金，每人1千元，今年頭份市總共有3，170名長者符合，都已依序開始發放。

頭份市公所表示，首次符合領取三節敬老禮金者，將先以現金發放，並鼓勵至市公所填寫轉帳同意書，後續將以劃撥轉入長者帳戶，方便又節省人力。今年頭份市中秋節敬老禮金發放人數達3,107人，其 中多數是採劃撥專入，並在9月10日轉入，未提供金融帳戶，採現金發放者，自9月9日起分由里長或里幹事親自送達，如逾期1個月未領取者，視同放棄領取，將不再補發。

目前全頭份市的百歲人瑞，共有民生里溫林香妹女士、仁愛里陳徐戍妹女士、頭份里賴倪華妹女士、東庄里楊彭日妹女士、合興里陳饒三妹女士、山下里吳張帶妹女士、廣興里高木春先生、新華里江金彩先生、濫坑里謝有妹女士、信義里林張庭妹女士等10人，羅雪珠市長特別在10日上午，前往其中7位百歲人瑞府上致贈中秋節敬老禮金及禮盒，表達對高齡長輩的關懷及敬意。

(中時 )