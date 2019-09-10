徐輝章表示很多被丟棄的家電其實都還用，希望大家要惜福愛物，不要輕易丟棄(吳建輝攝)

埤頭鄉長杜懿彩今日特別到清潔隊頒獎表揚(吳建輝攝)

彰化縣埤頭鄉清潔隊員徐輝章，在埤頭鄉清潔隊服務26年，平常利用中午休息時間，將民眾丟棄壞掉的電風扇與小家電撿起來，靠自己摸索無師自通將其維修，平均一年修理近百台電器，今年更獲頒行政院108年全國模範清潔人員「獨一無二傑出貢獻獎」廢家電修理王的頭銜，埤頭鄉長杜懿彩今日特別到清潔隊頒獎表揚。

徐輝章58歲，平時是資源回收車司機，勤務中常常發現民眾丟棄的腳踏車、電風扇等小家電，很多只是小故障，有的還七八成新，覺得非常浪費，自己本身對修繕很有興趣，於是利用中午休息時間將其維修，靠自己摸索無師自通，將壞掉的電風扇拼拼湊湊組裝成一台可以用的，被問到難道不怕被電到嗎？ 徐輝章表示：「非常害怕，常常被電到就麻麻的這樣」。

埤頭鄉長杜懿彩表示，全國才十個獨一無二傑出貢獻獎，徐員是彰化唯一一個，非常不簡單，徐員修理的電風扇連公所同仁都慕名而來，但還是希望提供給更有需要的人，平常修理好的電器會在清潔隊所舉辦的跳蚤市場拿出來賣以外，還會配合埤頭當地的公益慈善團體，提供給弱勢家庭使用，除了可以做善事還一邊發揮他的長才，得獎是實至名歸。

杜懿彩表示，要在埤頭清潔隊成立一個電器醫院，由徐輝章擔任院長栽培人才，傳承這份手藝，不要輕易把還可以用的東西給丟掉，以後都可以送來清潔隊，像醫生看病一樣，不但可以把這些資源回收的東西循環再利用，化腐朽為神奇，讓更多人受惠，把資源回收再利用的觀念傳遞給民眾，也希望大家要惜福愛物，

(中時 )