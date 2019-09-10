憋屁，幾乎是人人都有的經驗，甚至有人憋到肚子發脹，雖然感到難過，但基於社交禮儀也只好忍上加忍。排氣其實是身體健康的重要指標，日本的東海電視台專題報導曾指出，憋屁導致腸內積滿氣體，膨脹起來蠕動變弱，容易造成慢性便秘，同時，也會減弱大腸的擴張運動，提高大腸癌的發生危險。

如果分析屁的內容，10％是食物在腸中發酵後而產生，其餘90％是進食時吞進肚子的空氣。

什麼樣的人會積存較多的空氣在肚子裡？總合上飯田第一醫院的加藤醫生指出，例如：

●皮帶繫得較緊的人，讓腸內血液循環不良。

嗜飲啤酒的人，因為啤酒氣泡中的碳酸氣體會製造排氣。（圖／pixabay）

●嗜飲啤酒的人，因為啤酒氣泡中的碳酸氣體會製造排氣。

●吃飯吃得快的人，也會吞進較多的氣體。

●抽菸的人，因為尼古丁有收縮血管的作用，讓血液循環不良。

●缺乏運動的人也會因腸內血液循環差，腸蠕動變弱，而積存氣體在肚子裡。

那麼，憋住屁，是否表示屁就此消失呢？惱人的是，屁只有放出來才得以處理。

做體操，前後左右彎曲身體，調節血液循環，幫助腸內蠕動，慢跑也能讓人在不知不覺中，一點一點地排出。（圖／pixabay）

日本東海電視台介紹幾個幫助排屁的方法：做體操，前後左右彎曲身體，調節血液循環，幫助腸內蠕動，慢跑也能讓人在不知不覺中，一點一點地排出。

或從少吃製造臭屁的食物做起，例如容易在腸內發酵成臭氣成分的高脂肪動物性蛋白質、味道重的大蒜、韭菜等，即使要吃上述食物，也要配上纖維多的青菜，可以抑制腸內異常發酵，吸收氣體。

正常的人每天都要排氣2～5公升，李宜霖胃腸肝膽科的教授陳邦基認為，腸道是否健康、菌叢是否平衡，都可以從你排的氣來評估。以下3種排氣就要特別注意：

■無屁

「不放屁你才要擔心，」台北市立聯合醫院中西醫整合科主任陳建宏擁有中西醫背景，他舉例手術後，一定得等到排氣，才表示腸胃通暢了。

沒有屁放的人通常會腹痛、腹脹或便秘，嚴重時還可能是腸阻塞。

■多屁

人一天約放屁5～10次，每次排氣200～1000cc，平均500cc，屁太多有可能是吃了太多如豆類、薯類或肉類的產氣食物；吃飯時說話或配氣泡類飲料，也會讓自己多屁。

但消化不良、胃炎或消化性潰瘍等疾病也可能導致多屁，如果密集放屁，一天超過20次，屁味較臭，就應該提高警覺。

■臭屁

「健康腸道放的屁應該不臭，」陳邦基說。因為腸氣的成分包括氮、氫、甲烷都是無味的，來自有味道的氨、硫化氫不到1％。如果會臭，是因為吃了太多蛋白質及脂肪，腸道內食物腐敗的證據。

不可以憋屁：有屁，放鬆地放就好，雖然還是會聞到味道，但不至於聽到聲音。憋屁會讓你突然連放三響屁，而且長期憋屁，會讓氣體在胃裡膨脹，導致不適。有屁就放，其實有道理。

總結而言，為了健康著想，在想放的時候就放出來吧！

(中時電子報)