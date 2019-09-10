弘光科大9日舉辦新生校園巡禮活動，新鮮人分梯參加急救課程，親自動手操作AED與CPR。大一新生詹硯真說，基礎急救課程很實用，很開心每個人都能練習到；田嬪芯表示，自己念護理系，還沒上課就能學到如何救人，是很棒的開始！
弘光科大學務長閔宇經表示，學校舉辦「遠眺大肚山、弘光人逗陣走健走」迎接大一新鮮人，讓學生邊運動邊了解周邊環境；由於環保署宣布7月起四大場所不得提供一次性塑膠吸管，為了讓更多學生響應，學校贈送日間部四技新生3千多人環保吸管。
新生校園巡禮中，新鮮人分梯參加急救課程，由光田綜合醫院副院長阮祺文講解急救基本常識，動手操作AED與CPR。大一新生詹硯真說，基礎急救課程很實用，很開心每個人都能練習到；田嬪芯表示，自己念護理系，一開始便能學到怎麼救人，真的很棒！
另外，在副校長蘇弘毅帶領下，上千人一起手牽手，圍在印有「弘光牽手、牽手護台灣」大型帆布外圍高喊口號，希望大家能響應環保，減少使用塑膠吸管，共同守護珍貴的海洋環境。
9日晚間則舉辦「青春夢想 啟航新生迎新晚會」，調酒社、火藝術、嘻研社、國樂社、熱舞社等社團輪流演出，展示社團特色，讓新鮮人了解社團活動，進入大學校園後多參加社團，展開豐富多元的大學生活。
(中時 )
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