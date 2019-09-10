基隆「重返韋昌嶺」活動邀請退伍老兵重溫金馬獎。（許家寧攝）

基隆市與連江縣合作，17日將帶領老兵再入營展開為期3日的馬祖之旅。（許家寧攝）

「金馬獎」是台灣許多役男軍旅重要回憶，曾在馬祖當兵多達十幾萬人，當年奉派馬祖官兵都要集中在基隆，苦悶等待船班前往前線，基隆市府10日發出「重返韋昌嶺」徵集令，邀老兵展開3天特殊任務，再入營齊吃大鍋飯，搭船重返戰地，重拾青春回憶。

早年兩岸關係緊張，馬祖被列為前線戰地達半世紀，基隆市文化局和連江縣文化處合作，將在17日舉辦「重返韋昌嶺」活動，今邀曾在馬祖服役的知名製作人焦志方、立委何志偉，分享對馬祖的回憶，以及等待運補艦期間，忐忑心情與分離的愁苦。

「還沒拿到金鐘獎前，我早就先拿金馬獎」，焦志方笑稱，原先抽中宜蘭員山服役，沒想到卻被通知移防馬祖，回憶當年上山下海負責整個西引島的通訊，也吃遍各種美味，無論海瓜子、紅麴佛手、川燙過海螺及黃魚，至今仍懷念不已，有機會第一個就要報名。

預官46期的市長林右昌說，當年金馬地區很神秘，抽籤時很想抽到金馬獎體驗，雖然未能如願，不過，韋昌嶺營區絕對是到馬祖士官兵最難忘的回憶，尤其，如遇天候不佳，放假沒有船班回台灣，有人島上一待就待了2年，這是現在年輕人難以想像。

連江縣長劉增應透過影片祝福，感謝在基隆市策劃下邀請老兵回防馬祖，透過這次活動，相信一定能再次勾起所有人的青春記憶，歡迎大家到馬祖體驗戰地文化資產、豐富天然地景；生態資源及美酒、美食，更希望藉此喚起大家珍惜自由與和平。

文化局努力重現基隆軍旅地景，盼藉由「重返韋昌嶺」路徑再現歷史記憶與觀光，在國防部幫助下，17日至19日將帶領老兵重返營區一起吃大鍋飯，當晚再搭乘台馬輪前往馬祖，一一重現往日服役場景，回首陪伴青春歲月的營舍與坑道，重溫駐守戰地情懷。

(中時 )