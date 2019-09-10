新竹水岸藍帶新景點「新竹市東勢大排水質淨化工程」，在環保署水保處長吳盛忠、新竹市長林智堅見證下於今（10）日啟用；搭配灌排分離工程與隆恩圳汙水截流工程，將使隆恩圳變乾淨並拉近與市民的距離。

東勢大排匯入隆恩圳後流經人口密集的新竹市中心，中段匯集生活汙水及事業廢水，造成水質汙染並影響兩岸都市生活環境品質。

環保署與新竹市政府協力，進行東勢大排水質淨化工程，總經費1億6222萬3451元。環保署補助9654萬8878元。透過現地處理淨化水質方式，包含汙水截流及礫間接觸曝氣工法來改善水質。將隆恩圳鐵道路段與自由路段排水，每日截流至自由路既有汙水下水道人孔，併入客雅水資源回收中心予以處理。

此外，每日引東勢大排汙水1萬公噸至礫間處理設施等單元處理，出流水排放至隆恩圳，提供下游景觀河段水質穩定水源，使民眾更親近水域。

為提升隆恩圳水域環境，新竹市府推動三部曲，首部曲於民國106年10月完成灌排分離工程揭開序幕，二部曲隆恩圳汙水截流工程，三部曲東勢大排水質淨化工程，分別於今年6月及7月完工，透過現地處理淨化水質方式，達到改善水質及汙染削減。

環保署表示，民眾期盼乾淨清澈的河川面貌，需仰賴中央、地方政府和全體民眾共同參與，本工程隆恩圳藍帶親水空間景觀工程及灌排分離工程完成後，成功營造隆恩圳兼顧生態、教育且舒適的親水空間。

今日完工啟用的東勢大排水質淨化工程已踏出第一步，環保署配合經濟部「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，今年度再補助新竹市府7995萬元辦理港南運河整治工程。期待完工後結合新竹市府「新竹17公里海岸整體水環境改善計畫」，提供民眾更多的優質水岸環境。

(中時 )